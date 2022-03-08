Три сценария окончания войны в Украине описала американская газета

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Существуют три сценария дальнейшего развития событий в Украине. Об этом заявил американский журналист Томас Фридман, передает УНИАН со ссылкой на The New York Times.

По первому сценарию, как считает специалист, если Запад не сможет остановить Путина, он пойдет на то, чтобы стереть Украину с лица земли. Это, по мнению журналиста, может привести к военным преступлениям таких масштабов, которых Европа не видела со времен нацистов.

"Современному миру еще никогда не приходилось иметь дело с лидером, обвиняемым в военных преступлениях такого уровня, чья страна имела бы территорию, охватывающую 11 часовых поясов, являлась бы одним из крупнейших в мире поставщиков нефти и газа и обладала бы самым большим арсеналом ядерных боеголовок в мире", - пишет Томас Фридман.

По второму сценарию, отмечает он, экономические санкции против России начнут действовать и обе стороны будут вынуждены пойти на компромисс.

"В обмен на прекращение огня и вывод российских войск восточные анклавы Украины, которые сейчас де-факто находятся под контролем России, будут формально переданы России, а Украина открыто пообещает никогда не вступать в НАТО. В то же время США и их союзники согласятся снять все недавно введенные экономические санкции против России", - предполагает эксперт.

Однако он считает, что этот сценарий маловероятен, потому что он потребует от Владимира Путина признания того, что он не смог реализовать свое видение реинтеграции Украины.

Третий, самый маловероятный сценарий, заключается в том, что россияне восстанут и свергнут президента страны.

"Тысячи людей уже выходят на улицы в знак протеста против безумной войны Путина. Они делают это, рискуя собственной безопасностью. И хотя слишком рано говорить об этом, их противодействие заставляет задуматься, преодолевается ли так называемый барьер страха и может ли массовое движение в конечном итоге положить конец правлению Путина", - написал журналист.

Напомним, ранее в США высказались о том, есть ли в планах президента России восстанавливать СССР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959730-tri-stsenariya-okonchaniya-voyny-v-ukraine-opisala-amerikanskaya-gazeta/