Янукович обратился к Зеленскому

Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к Владимиру Зеленскому с призывом любой ценой остановить кровопролитие. Текст заявления поступил в РИА Новости.

"Я хорошо понимаю, что у вас много "советчиков", но лично Вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Этого от вас ждут в Украине, Донбассе и России. Вам будут благодарны украинский народ и Ваши партнеры на Западе", - заявил Виктор Янукович.

"Хочу по-президентски и даже немного по-отечески воззвать к Владимиру Зеленскому. Владимир Александрович, вы, наверное, мечтаете стать настоящим героем! Но героизм не показной, он не в том, чтобы воевать до последнего украинца. Он в самопожертвовании, в победе над собственной гордостью и амбициями ради сохранения жизни людей", - отметил экс-президент.

По его словам, он с болью воспринимает то, что сейчас происходит на его родине. При этом он подчеркнул, что "в любой трагедии есть момент, когда ее еще можно остановить".

"Со своего первого дня вы обещали остановить войну в Украине, и только поэтому вся Украина поддержала вас. Вы могли стать президентом мира, но, к сожалению, этого не случилось", - написал Янукович.

Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

Напомним, ранее сообщалось, что 7 марта самолет бывшего президента Украины Виктора Януковича вылетел из Москвы и приземлился в Минске, а вечером того же дня покинул столицу Беларуси.

По данным источников издания "Украинская правда" в разведке, "Кремль хочет сделать его президентом Украины".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959728-yanukovich-obratilsya-k-zelenskomu/