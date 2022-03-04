Ситуация в Украине может ухудшиться, число жертв - вырасти, заявили в НАТО

Флаг НАТО. Иллюстративное фото: Jeff Overs / Contributor / Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры альянса ожидают ухудшения ситуации в Украине.

По словам Столтенберга, лидеры НАТО считают, что эскалация конфликта в Украине продолжится, что приведет к неизбежному росту числа жертв.

К этому мнению они пришли по итогам заседания глав МИД стран Североатлантического альянса.

"Сегодняшняя ситуация, вероятно, ухудшится: еще больше погибших, больше страданий, больше разрушений", - сказал генсек.

Напомним, ранее Владимир Путин созвонился с канцлером Германии. Кроме того, в офисе Зеленского заявили, что третий раунд переговоров с Россией может состояться в ближайшие пару дней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959382-situatsiya-v-ukraine-mozhet-uhudshitsya-chislo-zhertv-vyrasti-zayavili-v-nato/