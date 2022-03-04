Пожар на Запорожской АЭС: мэр города сообщил о раненых

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов. Кадр из видео: Facebook/Дмитро Орлов

Мэр города Энергодара, где произошел пожар на территории Запорожской АЭС, заявил, что в результате инцидента есть раненые, передает УНИАН.

"Произошел пожар. Есть раненые... Информации о количестве раненых у меня нет. Об их состоянии: есть также тяжелые раненые. Вывезти их в больницу нет возможности", - сказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

Напомним, пожар на Запорожской АЭС начался в 02:26 по местному времени (в 06:26 по Нур-Султану). Один из энергоблоков был отключен.

Глава станции заявил, что ядерная безопасность ЗАЭС была нарушена. Позже в МАГАТЭ сообщили, что пожар не затронул "основное оборудование".

Тем временем Зеленский обсудил ситуацию на ЗАЭС с мировыми лидерами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959220-pozhar-na-zaporozhskoy-aes-mer-goroda-soobschil-o-ranenyh/