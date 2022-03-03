СМИ: Яхту главы "Роснефти" Сечина конфисковали во Франции

Игорь Сечин. Фото: Bloomberg/Contributor/Getty Images

Французское правительство арестовало яхту, которая, по информации СМИ, принадлежит главе "Роснефти" Игорю Сечину.

Как пишет Forbes, яхту задержали во французском порту Ла-Сьота. Она, как заявили в Министерстве финансов Франции, принадлежит компании, основным акционером которой является Сечин.

Отмечается, что это было сделано через день после конфискации яхты другого российского миллиардера – Алишера Усманова. Они оба, как отмечает издание, являются приближенными российского президента Владимира Путина.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр поблагодарил французских таможенников за соблюдение санкций Европейского союза.

Напомним, ранее власти города Гамбурга в Германии конфисковали 156-метровую яхту, предположительно, принадлежащую Алишеру Усманову – миллиардер попал в санкционные списки Евросоюза.

Не так давно ЕС расширил санкционные списки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959147-smi-yahtu-glavy-rosnefti-konfiskovali-vo-frantsii/