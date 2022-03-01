Номера телефонов российских звезд слили в Сеть, чтобы "переубедить" в вопросе Украины

Яна Рудковская. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Номера телефонов российских звезд, поддержавших Путина или просто промолчавших, слили в Интернет, чтобы пользователи соцсети могли звонить и писать им с целью "переубедить" в вопросе ситуации в Украине. Яна Рудковская рассказала, что ей начали поступать сообщения с проклятиями и угрозами, передает NUR.KZ.

Телефоны представителей российского шоу-бизнеса выложила на своей странице Марина Гранкина, ранее работавшая в проекте "Орел и решка", но уволенная из него.

В числе опубликованных оказались номера Николая Баскова, Олега Газманова, Тины Канделаки.

"Попробуем переубедить? Номера реальные, личные. Не пишите им маты и проклятия, вы же вежливые, воспитанные люди. Я, например, Олегу (Газманову - прим.ред.) отправила скрины переписки с друзьями, коллегами, которые по подвалам сидят", - написала Гранкина.

Story Марины Гранкиной. Скрин: instagram.com/mgrankina

Яна Рудковская рассказала в своем Instagram, что ее номер телефона также был опубликован в Сети, после чего ей начали поступать угрозы и проклятия.

"В Сети "добрые люди" из шоу-бизнеса Украины слили мой мобильный номер! Всю ночь и утро мне и моей семье идут угрозы с украинских, датских и американских номеров. Поэтому я меняю свои номера! Можете не тратить бесполезные силы на ваши проклятия и угрозы. Всем добра!" - написала Рудковская.

Story Яны Рудковской. Скрин: instagram.com/rudkovskayaofficial

Николай Басков ранее в своем Instagram поддержал действия российской стороны. Он отметил, что "Россия войны не начинает, Россия их заканчивает".

Тина Канделаки на своей странице опубликовала хештег "давай за мир" и призвала "постараться сохранять холодную голову и не заниматься самовербовкой в ряды жертв англосаксонской пропаганды". Она также посоветовала не верить сразу всему, что пишут в Интернете, в том числе постановочным фото.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1958537-telefony-baskova-kandelaki-rudkovskoy-slili-v-set-chtoby-pereubedit-ih-v-voprose-ukrainy/