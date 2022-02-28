Словакия закрыла воздушное пространство для России

Иллюстративное фото: Artur Widak/NurPhoto/Getty Images

В Министерстве транспорта Словакии сообщили, что страна закрыла свое небо для российских самолетов.

Власти Словакии приняли решение закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов, передает РИА Новости. Об этом сообщил руководитель Министерства транспорта Словакии Андрей Долежал.

Запрет начал действовать в понедельник, 28 февраля.

Напомним, что ранее стало известно, что Евросоюз закрыл свою территорию для российских воздушных судов. Кипр также намерен закрыть авиасообщение с Россией.

Кроме того, стало известно, что Министерство транспорта Канады начало расследование в отношении "Аэрофлота" после того, как авиакомпания нарушила воздушное пространство этой страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958469-slovakiya-zakryla-vozdushnoe-prostranstvo-dlya-rossii/