США высылают советника-посланника посольства России

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США высылают из Вашингтона советника-посланника посольства России в ответ на высылку из Москвы замглавы американской дипмиссии Барта Гормана.

Об этом изданию РИА Новости сообщил официальный представитель Госдепартамента.

"США проинформировали посольство России о том, что мы высылаем их советника-посланника. Мы рассматриваем эти действия как прямой ответ на неспровоцированную высылку Россией нашего заместителя главы миссии, которому дали две недели на отъезд, несмотря на то, что он не завершил свою трехлетнюю командировку", - сказал высокопоставленный дипломат.

По его словам, Штаты руководствуются принципами "паритета и справедливости".

Напомним, сегодня Байден заявил о вводе новых санкций в адрес России за ситуацию в Украине. Под санкции США попала также Беларусь за поддержку военной операции в Донбассе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957846-ssha-vysylayut-sovetnika-poslannika-posolstva-rossii/