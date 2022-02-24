Песков опроверг слухи о DDoS-атаках на сайт Кремля

Иллюстративное фото: pexels.com

Ранее в Telegram-каналах появлялись сообщения о DDoS-атаках на сайты Кремля и российского правительства. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, опроверг эти сведения.

"Да нет. Все работает", – ответил пресс-секретарь российского лидера на вопрос издания Интерфакс о том, правдива ли эта информация.

Ранее в Кремле озвучили цель военной спецоперации на территории Украины.

Также напомним, что Евросоюз пригрозил России жесткими санкциями. Сообщалось, что планируется ограничить доступ к технологиям и рынкам, которые являются ключевыми для России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957813-peskov-oproverg-sluhi-o-ddos-atakah-na-sayt-kremlya/