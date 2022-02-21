Посольство США в Москве опубликовало сообщение о возможных терактах в России

Посольство США в Москве. Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

На сайте Посольства и консульства США в России появилось сообщение о возможных терактах на территории России.

"Согласно сообщениям СМИ, имеют место угрозы нападения на торговые центры, железнодорожные станции и станции метро, ​​а также другие места массового скопления людей в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург, а также в районах повышенной напряженности вдоль российской границы с Украиной", - говорится в сообщении американской стороны.

В публикации американским гражданам в России указаны действия для обеспечения личной безопасности. К примеру, рекомендуется сохранять бдительность в местах, где скапливается большое количество жителей Запада, нужно иметь с собой паспорт США с действующей российской визой и другие меры.

На сообщение отреагировала представитель МИД России Мария Захарова.

"Вопрос к посольству США в Москве: а соответствующие данные вы российским коллегам по партнерским каналам передавали? Если нет, то как это все понимать?" - написала она.

Публикацию американского посольства прокомментировал экс-посол США в России Майкл Макфол.

"Это очень необычно. Я не могу припомнить такого сообщения", - написал он в Twitter.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957029-posolstvo-ssha-v-moskve-opublikovalo-soobschenie-o-vozmozhnyh-teraktah-v-rossii/