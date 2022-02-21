Жертвы и разрушенные дома: в Луганске оценили ущерб из-за обстрелов населенного пункта

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Сообщается о жертвах среди мирных жителей и масштабных разрушениях из-за обстрелов Луганска.

Операция объединенных сил в Украине заявила, что российские войска обстреляли Луганск из тяжелого вооружения. Огонь исходил из района населенного пункта Лобачево, передает Украинская правда.

А за четыре дня обстрелов на Донбассе российская сторона повредила 104 жилых дома.

"С начала эскалации боевых действий, за последние четыре дня, вблизи линии разграничения на подконтрольной Правительству Украины территории было повреждено 104 домовладения мирных жителей", - сообщил руководитель миссии "Пролиска" Евгений Каплин.

Он добавил, что четыре человека "получили контузии и минно-взрывные ранения".

Представительство Луганской народной республики сообщило, что два человека погибли при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины.

По их словам, населенные пункты ЛНР подверглись обстрелу со стороны украинских силовиков девять раз. При этом украинской стороной использовались 120-миллиметровые снаряды, которые запрещены Минским соглашением.

"В результате чего погибло два мирных жителя республики, а также полностью разрушен один жилой дом в садоводческом кооперативе "ЛАДА", - гласит сообщение правительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957014-zhertvy-i-razrushennye-doma-v-luganske-otsenili-uscherb-iz-za-obstrelov-naselennogo-punkta/