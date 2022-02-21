"Вторжение России": США заявили о новых разведданных, Москва опровергла

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США заявили, что получили новые разведданные, свидетельствующие о том, что Россия продолжит наступление в Украину.

Как пишет CNN, источник, знакомый с американской разведкой и двое официальных лиц США заявили, что российскому командованию "были отправлены приказы" продолжить наступление в Украину.

Американская сторона уже сделала заявления по ситуации, связанной с российско-украинскими взаимоотношениями.

К примеру, в минувшую пятницу Байден заявил, что Путин уже "принял решение о вторжении". Эту же точку зрения подтвердили Блинкен и вице-президент Харрис.

Также известно, что в воскресенье Байден провел заседание вместе с Харрис, Блинкеном, министром обороны Ллойдом Остином и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном. Собрание было посвящено ситуации вокруг Украины.

Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова в официальном Telegram-канале отреагировала на сообщение канала CBS о том, что российским командованием получен приказ о "начале вторжения на Украину". И на данный момент разрабатывается "план действий на поле боя".

"Забыли американские журналисты, что "план действий на поле боя" уже публиковали немецкие издания. Невнимательные какие-то", - написала она.

Посол РФ в США Анатолий Антонов в комментарии, текст которого в воскресенье разместила дипмиссия РФ в соцсети Facebook, назвал "тиражируемыми вбросами" информацию американских СМИ о возможности вторжения. Он отметил, что никакого "российского вторжения" на Украину нет и не планируется.

Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в ближайшее время не стоит ждать российского наступления. Так как ими на границе не была сформирована ударная группировка, передает news.liga.net.

"По состоянию на сейчас ударная группировка России ни в одном месте, где они стоят возле Украины, пока не сформирована", - сказал он.

Но при этом, по словам Резникова, это не означает, что ситуация предполагает "низкие риски" и угрозы нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957011-vtorzhenie-rossii-ssha-zayavili-o-novyh-razveddannyh-moskva-oprovergla/