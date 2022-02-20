В ЛНР заявили о гибели мирных граждан в результате обстрела

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Офицеры представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили о гибели двух мирных граждан в результате обстрела.

Как пишет РИА Новости, в воскресенье, 20 февраля, выстрелы и взрывы прозвучали в населенном пункте Пионерское в ЛНР в 7 километрах от границы с Российской Федерацией.

"Украинские вооруженные формирования при поддержке артиллерии форсировали реку Северский Донец и предприняли попытку атаковать позиции Народной милиции в районе населенного пункта Пионерское, в результате чего погибли два мирных жителя", - говорится в сообщении от ЛНР.

В результате произошедшего разрушены 5 жилых домов, пишет издание.

Между тем, как сообщает издание Страна.ua, Вооруженные силы Украины отрицают, что ведут наступление где-либо на Донбассе. В ВСУ также опровергли информацию о подготовке к наступлению на ЛНР и ДНР.

Напомним, ранее власти самопровозглашенных ЛНР и ДНР заявили о начале массовой эвакуации мирного населения в Россию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1956994-v-lnr-zayavili-o-gibeli-mirnyh-grazhdan-v-rezultate-obstrela/