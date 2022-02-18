Александр Лукашенко. Фото: kremlin.ru

Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что Лукашенко вылетел в Россию для переговоров с Путиным.

"Лукашенко вылетел в Москву для переговоров с Путиным", - гласит сообщение канала.

Как пишет РИА Новости, встреча лидеров двух государств состоится в Москве в пятницу. На ней Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят ряд вопросов, включая развитие торгово-экономического сотрудничества, безопасность в регионе и совместные действия по обеспечению национальных интересов двух стран, а также международную проблематику.

В четверг во время посещения полигона "Осиповичский", где состоялись совместные военные учения "Союзная решимость-2022" России и Беларуси, Александр Лукашенко заявил, что будет "вечным" президентом, если Запад продолжит свои нападки на его страну.

Он также призвал западную сторону успокоиться и признать тот факт, что они ошиблись с утверждениями о вторжении России в Украину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1956775-lukashenko-vyletel-v-moskvu-dlya-peregovorov-s-putinym/