Глава МИД Афганистана заявил, что они контактируют с большинством своих посольств

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Политик из Афганистана рассказал, что правительство поддерживает контакт с большей частью своих посольств в других странах, передает РИА Новости.

"Афганистан исходит из своих потребностей, это не является чьим-то личным делом и не упирается в амбиции отдельных лиц. На данный момент мы уполномочили всех представителей Афганистана (за рубежом) продолжить свою работу. Мы поддерживаем связь с большинством из них. Если будет необходимость в замене действующих представителей, тогда мы это рассмотрим", - говорит глава МИД во временном правительстве Афганистана Амир Хан Мутаки.

Дипмиссии на данный момент продолжают работу, добавил Мутаки.

Ранее генеральный секретарь Станислав Зась сообщил, что прямой угрозы военной экспансии странам-участницам ОДКБ со стороны "Талибана" (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран) нет.

Также мы писали, что талибы попросили бежавших из Афганистана преподавателей вузов вернуться обратно на родину. Труд прибывших учителей, по словам боевиков, будет оплачиваться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1956145-glava-mid-afganistana-zayavil-chto-oni-kontaktiruyut-s-bolshinstvom-svoih-posolstv/