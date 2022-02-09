Угрозы экспансии талибов в страны ОДКБ нет, заявил генсек организации

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Генеральный секретарь ОДКБ заявил, что прямой угрозы военной экспансии "Талибана" (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран) для стран, состоящих в организации, нет, передает РИА Новости.

"Долговременным очагом нестабильности сейчас является Афганистан. Да, мы видим, что сейчас прямой угрозы военной экспансии со стороны талибов не видится на территорию сопредельных государств, в том числе и нашего члена, Таджикистана", - заявил Станислав Зась во время выступления в клубе "Валдай".

Но он отметил, что из Афганистана исходят террористические угрозы и наркотрафик.

Странами-участницами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) являются Казахстан, Кыргызстан, Россия, Беларусь, Армения, Таджикистан.

После решения Байдена об окончательном выводе американских войск из Афганистана, талибы активизировали наступление на позиции афганской армии. 15 августа 2021 года боевики заняли столицу Кабул и объявили о полном контроле страны.

Ранее мы писали, что с приходом к власти талибов в Афганистане выросло производство наркотиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1955339-ugrozy-ekspansii-talibov-v-strany-odkb-net-zayavil-gensek-organizatsii/