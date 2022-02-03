Лукашенко заявил, что ситуация в мире непредсказуема

Александр Лукашенко. Фото: belta.by

Лукашенко заявил, что ситуация в мире остается непредсказуемой и опасной, передает официальный сайт президента Беларуси.

"Мы хорошо помним ужасы той войны (Второй мировой. - Прим.) и сегодня с тревогой наблюдаем за эскалацией напряженности в мире. И особенность состоит в том, что те, кто эскалирует эту обстановку, те, кто привносит новые факторы эскалации, пытаются на других свалить вину", - сказал Лукашенко на вручении верительных грамот послов восьми государств.

Он добавил, что сложившаяся на данный момент ситуация напоминает конец 30-х - начало 40-х годов прошлого века. Все непредсказуемо и в любой момент способно "перейти в горячую фазу".

Некоторые страны применяют нелегитимные санкции против других. Это приводит к возникновению санкционных войн и дестабилизации ситуации во всем мире.

Ранее Лукашенко заявил, что Беларуси не нужна война.

А также отметил, что они не будут воевать на территории Украины. И что армия страны создана для защиты самих белорусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1954438-lukashenko-zayavil-chto-situatsiya-v-mire-nepredskazuema/