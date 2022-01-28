Лавров и Лукашенко озвучили свое отношение к возможности войны в Украине

Сергей Лавров. Фото: kremlin.ru

Глава МИД России Лавров ответил на вопрос о возникновении войны с Украиной, передает РИА Новости со ссылкой на Радио Sputnik.

Войны не будет, если это будет зависеть от России.

"Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим", - сказал глава МИД России Сергей Лавров.

Политик отметил, что Москва требует от своих коллег работать с ней честно. В свою очередь, переговоры с США и НАТО по теме гарантий безопасности еще не завершены.

Российское правительство не устраивает отношение коллег к вопросу о расширении НАТО.

"Он (ответ. — Прим. ред.) совсем нас не может удовлетворить <...>: почему Запад не выполняет свои обязательства о неделимости безопасности и игнорирует наши интересы, хотя они предельно открыто и понятно обозначены", - объяснил он.

Россия не изменит своей позиции, если это откажутся сделать США, подчеркнул Лавров.

"Просто у них позиция основана на фальшивых доводах, на прямом перевирании фактов, а наша позиция основана на том, под чем все подписались. И здесь я не вижу какой-либо возможности для компромисса. Иначе о чем договариваться, если старые решения они откровенно саботируют и перевирают. Это будет для нас ключевым тестом", - говорит глава ведомства.

Что касается Украины, Лавров сказал, что Киеву следует выполнять минские соглашения.

Причем США используют президента Зеленского для нагнетания ситуации вокруг Украины и России, "чтобы закрыть эту тему и потом заниматься Китаем".

Тем временем в обращении к народу и парламенту президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что они не будут воевать на территории Украины.

И армия страны создана для того, чтобы защищать самих белорусов. А не для того, чтобы быть источником войны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1953553-lavrov-i-lukashenko-ozvuchili-svoe-otnoshenie-k-vozmozhnosti-voyny-v-ukraine/