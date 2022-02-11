Сторонники Порошенко устроили демонстрации около здания суда в Киеве (видео)

Петр Порошенко. Фото: STR/NurPhoto via Getty Images

Сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко собрались около здания Киевского апелляционного суда, передает РИА Новости.

Сегодня, 11 февраля, судом будет рассмотрена жалоба Порошенко на меру пресечения в виде личных обязательств.

Около здания собрались несколько сотен человек. На территорию суда впускают только журналистов и участников судебного процесса, которые должны при входе предъявить соответствующий документ.

Поддерживающие экс-президента Украины собравшиеся требуют, чтобы его апелляция была удовлетворена.

На место также прибыли полицейские и бойцы нацгвардии.

Напомним, Печерский районный суд Киева не стал арестовывать Порошенко. Вместо этого его обязали сдать паспорта. Сам он заявил, что обжалует решение, так как это помешает ему осуществлять политическую деятельность.

Ранее политику предъявили обвинение в госизмене и содействии деятельности террористических организаций.

Экс-президент Украины прибыл в страну из Польши. В аэропорту Жуляны Порошенко выступил перед сторонниками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1955720-storonniki-poroshenko-ustroili-demonstratsii-okolo-zdaniya-suda-v-kieve-video/