Дональд Трамп вновь намекнул, что может стать следующим президентом США

Дональд Трамп. Фото: Rey Del Rio/Getty Images

В социальных сетях распространилось видео, в котором бывший глава страны назвал себя 47-м президентом Соединенных Штатов. Напомним, что ранее он занимал должность 45-го президента.

Фраза, случайно брошенная Трампом во время игры в гольф, может говорить о его намерении вновь избираться на пост президента США в 2024 году, сообщает "РИА Новости".

На видео человек за кадром комментирует происходящее. "Впервые на телевидении: 45-й президент США", - шутит он.

"45-й и 47-й", - поправляет его Трамп.

Эта незначительная, вскользь брошенная фраза снова вызвала волну обсуждений вокруг того, будет ли Трамп баллотироваться вновь. Пока он не отвечает прямо на вопросы журналистов, но говорит о том, что его решение обрадует сторонников.

Кроме того, в одном из выступлений экс-президент пообещал "вернуть Белый дом".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1953167-donald-tramp-vnov-nameknul-chto-mozhet-stat-sleduyuschim-prezidentom-ssha/