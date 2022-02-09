СМИ: ПВО Сирии отразила воздушную атаку над Дамаском

Системы противовоздушной обороны Сирии отразили атаку в небе над Дамаском, передает SANA.
"Наши средства ПВО противостоят вражеским целям в небе над Дамаском", – сообщается в Twitter.
Позже издание со ссылкой на военный источник пишет, что примерно в 00:56 (04:56 по Нур-Султану) 9 февраля израильские силы нанесли удары с воздуха с юго-восточного направления Бейрута.
"В 1:10 (5:10 по Нур-Султану) была произведена атака ракетами класса "земля-земля" со стороны оккупированных Голанских высот", – говорится в публикации.
Очевидцы отмечают, что в столице Сирии были слышны взрывы. Сообщений о пострадавших и раненых в результате нападения нет.
В конце января военные Сирии сообщили, что Израиль произвел воздушную атаку по окрестностям Дамаска.
В декабре Израиль нанес авиаудары по сирийскому порту Латакия, неподалеку от которой находится российская база Хмеймим.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1955232-smi-pvo-sirii-otrazila-vozdushnuyu-ataku-nad-damaskom/