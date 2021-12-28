Израиль нанес удар по Латакии возле российской авиабазы Хмеймим

Пожар после авиаудара. Фото: t.me/SyrianArabNewsAgency

Израиль нанес авиаудары по сирийскому порту Латакия, неподалеку от которой находится российская база Хмеймим, передает РИА Новости со ссылкой на государственное телевидение Сирии.

"Сегодня около 3.21 (7.21 по Нур-Султану – прим. ред.) израильский враг совершил воздушную атаку ракетами со стороны Средиземного моря к западу от города Латакия, нацелившись на контейнерную площадку в торговом порту в Латакии", – цитирует агентство телеканал.

Сообщается, что удар со стороны Израиля стал причиной пожара. Кроме того, был нанесен большой материальный ущерб.

Военные Сирии для отражения атаки использовали системы противовоздушной обороны.

В ноябре Сирия сообщила о двух погибших мирных жителях при авиаударе Израиля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1948838-izrail-nanes-udar-po-latakii-vozle-rossiyskoy-aviabazy-hmeymim/