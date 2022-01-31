СМИ: Израиль произвел воздушную атаку по окрестностям столицы Сирии

Дамаск, Сирия. Кадр из видео: YouTube/Andari Bros

Военные Сирии сообщили, что Израиль произвел воздушную атаку по окрестностям Дамаска, передает РИА Новости со ссылкой на сирийское агентство SANA.

"Военный источник: сегодня около 3.05 (07.05 времени по Нур-Султану) израильский противник совершил воздушную атаку, несколько пусков ракет со стороны Рияка, к востоку от Бейрута, по некоторым точкам в окрестностях Дамаска", - гласит сообщение.

Другие подробности инцидента не сообщаются.

Напомним, в конце декабря Израиль нанес авиаудары по порту Латакия в Сирии. Удар стал причиной возникновения пожара. Помимо этого сирийской стороне был нанесен большой материальный ущерб.

Известно, что неподалеку от Латакии расположена российская база Хмеймим.

Еще одна воздушная атака была произведена Израилем по Сирии в ноябре. Тогда пострадал сирийский город Хомс. Семь мирных жителей были ранены, еще двое человек погибли.

Дамаск неоднократно обращался в ООН, чтобы прекратить систематические нарушения суверенитета страны Тель-Авивом. По их словам, действия Израиля угрожают стабильности целого региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1953761-smi-izrail-proizvel-vozdushnuyu-ataku-po-okrestnostyam-stolitsy-sirii/