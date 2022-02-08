Лукашенко озвучил сумму, потраченную на попытку госпереворота в Беларуси в 2020 году

Александр Лукашенко. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Лукашенко озвучил примерную сумму, потраченную на неудавшийся госпереворот в Беларуси после выборов президента в 2020 году, передает Sputnik Беларусь.

По словам Лукашенко, организовавшие попытку госпереворота после выборов в 2020 году планировали "цветную революцию в центре Европы". А в итоге получили неудавшийся мятеж.

"А деньги в эту "неудачную попытку" вложены огромные. По нашим только подсчетам - то, что мы могли отследить, - больше шести миллиардов долларов", - заявил белорусский лидер.

Он добавил, что теперь люди, которые не смогли выделенные деньги отработать, снова предпринимают попытки взбудоражить белорусский народ.

Ранее на встрече с учеными Национальной академии наук Александр Лукашенко заявил, что успехи Беларуси всегда раздражали Запад.

А в недавнем послании народу и парламенту предположил, что белорусская оппозиция призвала бы в страну НАТО, если бы ей удалось прийти к власти в ходе протестов в 2020 году.

Также политический деятель признался, что сам виноват в появлении подобных Роману Протасевичу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1955172-lukashenko-ozvuchil-summu-potrachennuyu-na-popytku-gosperevorota-v-belarusi-v-2020-godu/