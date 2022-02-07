Лукашенко признался, что сам виноват в появлении подобных Протасевичу

Александр Лукашенко. Кадр из видео: YouTube/Соловьев LIVE

Президент Беларуси в интервью Владимиру Соловьеву заявил, что сам виноват в появлении подобных Роману Протасевичу людей.

"Я сам виноват, что такие, как (Роман) Протасевич, появились. Это пацаненок, которому 18 лет, у нас немало таких было, поехал в лагерь, в Украину тренироваться... А потом, чтобы его на крови замешать - отправили на Донбасс. Хорошо, что он не стрелял там", - сказал Лукашенко.

Политик добавил, что для допроса Протасевича, который является одним из основателей оппозиционного Telegram-канала NEXTA, пригласил в Беларусь правоохранителей из Донецка.

Напомним, Роман Протасевич был задержан в минском аэропорту 23 мая. Самолет авиакомпании Ryanair, в котором ехал журналист, направлялся из Афин в Вильнюс. Но по пути из-за угрозы минирования совершил экстренную посадку в белорусской столице.

И так как Протасевич в своей родной стране числится в списке террористов, его задержали. Бомбу на борту так и не нашли.

Действия белорусских властей подвергли критике США и ЕС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1954976-lukashenko-priznalsya-chto-sam-vinovat-v-poyavlenii-podobnyh-protasevichu/