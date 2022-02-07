Кандидат в президенты Франции заговорила по-русски в связи с эскалацией в Украине

Валери Пекресс. Фото: Aude Alcover/Icon Sport via Getty Images

Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Валери Пекресс во время интервью начала говорить по-русски, обращаясь к россиянам с призывом "вместе строить мир в Европе", передает РИА Новости.

"Я хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе, и начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой", – заявила Пекресс, после чего перевела свою фразу на французский язык.

Отмечается, что кандидат в президенты Франции хорошо знает русский язык, который она начала учить в 15 лет. По ее словам, чтобы улучшить знание языка, в детстве она ездила в пионерский лагерь в Ялте, однако не поддерживала коммунистическую идеологию.

Кроме того, за время своей политической карьеры она встречалась с Михаилом Горбачевым, Борисом Ельциным и Владимиром Путиным.

Президентские выборы во Франции состоятся в апреле этого года.

В январе парламент Франции утвердил введение вакцинных пропусков. Согласно изменениям, вакцинный пропуск станет обязательным документом при посещении музеев, ресторанов и на дальних поездках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1954859-kandidat-v-prezidenty-frantsii-zagovorila-po-russki-v-svyazi-s-eskalatsiey-v-ukraine/