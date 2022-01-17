Парламент Франции утвердил введение вакцинных пропусков

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Французские законодатели окончательно одобрили введение в стране вакцинных пропусков.

На официальной странице парламента Франции в Twitter говорится, что депутаты нижней палаты утвердили законопроект о преобразовании санитарных пропусков в вакцинные.

За данный законопроект проголосовали 215 законодателей, 58 не поддержали его.

Согласно изменениям, вакцинный пропуск станет обязательным документом при посещении музеев, ресторанов и на дальних поездках.

Кроме того, вакцинный пропуск будет выдаваться при полной вакцинации препаратами, разрешенными в ЕС, и при наличии бустерной прививки.

Перед новогодними праздниками европейские страны ввели новые ограничения из-за распространения COVID-19. Власти Франции обязали компании перевести сотрудников на удаленную работу. Жители Парижа с 31 декабря должны обязательно носить маски на улице и в многолюдных местах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1951439-parlament-frantsii-utverdil-vvedenie-vaktsinnyh-propuskov/