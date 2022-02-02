США запросили созвать заседание Совбеза ООН в связи с пуском ракет Северной Кореей

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Соединенные Штаты запросили проведения в четверг заседания Совета безопасности ООН из-за запуска ракет Северной Кореей, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Совбезе.

"Заседание по КНДР запрошено на четверг Соединенными Штатами", – пишет издание.

Накануне Северная Корея подтвердила запуск баллистической ракеты средней дальности (БРСД) "Хвасон-12". Согласно подсчетам Южной Кореи и Японии, БРСД преодолела расстояние в 800 километров, достигла высоты в две тысячи километров. А затем приземлилась в водах у берегов Японии. С начала года это уже седьмое испытание ракет северокорейскими военными.

Ранее американские власти уже предлагали ввести санкции ООН против Северной Кореи за проведение испытаний ракет. Тогда Северная Корея предупредила США о жестких мерах в ответ на санкции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1954145-ssha-zaprosili-sozvat-zasedanie-sovbeza-oon-v-svyazi-s-puskom-raket-severnoy-koreey/