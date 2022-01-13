США предложили ввести санкции ООН против Северной Кореи за ракетные пуски

Капитолий США. Иллюстративное фото: pixabay.com

Американские власти предложили ввести санкции ООН против Северной Кореи за проведение испытаний шести ракет с сентября 2021 года.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на странице в Twitter заявила, что Вашингтон предлагает ввести ограничительные меры по линии ООН против Пхеньяна за то, что северокорейские военные провели серию пусков баллистических ракет.

"США предлагают ввести санкции ООН в ответ на запуски Северной Кореей шести баллистических ракет с сентября 2021 года, каждый из которых осуществлялся в нарушение резолюций Совбеза ООН", – говорится в ее публикации.

Накануне Северная Корея подтвердила испытание гиперзвукового оружия. Она пролетела 1 тыс. км и попала в цель. Северокорейский лидер Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1950879-ssha-predlozhili-vvesti-sanktsii-oon-protiv-severnoy-korei-za-raketnye-puski/