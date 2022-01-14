Северная Корея предупредила США о жестких мерах в ответ на санкции

Жители Сеула смотрят на запуск ракеты Северной Кореей. Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

Северокорейские власти заявили, что предпримут более жесткие меры, если США введут санкции против них, передает агентство "Ренхап".

Как говорится в заявлении МИД Северной Кореи, недавние пуски баллистических ракет были "осуществлением права на самооборону".

"Если США продолжат занимать конфронтационную позицию, КНДР будет вынуждена принять более сильные и определенные ответные меры", – отметили в МИД КНДР.

Ранее Северная Корея подтвердила испытание гиперзвукового оружия. Она пролетела 1 тыс. км и попала в цель. Северокорейский лидер Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях.

В свою очередь американские власти предложили ввести санкции ООН против Северной Кореи за проведение испытаний шести ракет с сентября 2021 года. По их словам, каждый из них осуществлялся в нарушение резолюций Совбеза ООН.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1951119-severnaya-koreya-predupredila-ssha-o-zhestkih-merah-v-otvet-na-sanktsii/