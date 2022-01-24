США рекомендовали не посещать Россию из-за "напряженности" на границе с Украиной

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Фото: Greg Mathieson/Mai/Getty Images

Госдепартамент США обновил рекомендации по зарубежным поездкам, в которых посоветовал американским гражданам не ездить в Россию из-за "сохраняющейся напряженности" на границе с Украиной.

"Не посещайте Россию из-за сохраняющейся напряженности на границе с Украиной, возможных преследований граждан США, ограниченных возможностей посольства по оказанию помощи американским гражданам в России, COVID-19 и связанных с ним ограничений на въезд, терроризма, преследований со стороны российских силовиков и произвольного применения местного законодательства", – говорится в рекомендациях внешнеполитического ведомства.

Кроме того, США разрешили некоторым дипломатам и их семьям покинуть Украину из-за возможного усиления конфликта на российско-украинской границе. Американские власти также рекомендовали согражданам, которые находятся в Украине, рассмотреть возможность отъезда из этой страны, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Великобритания подготовила план эвакуации дипломатов из Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1952573-ssha-rekomendovali-ne-poseschat-rossiyu-iz-za-napryazhennosti-na-granitse-s-ukrainoy/