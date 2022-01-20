"Мне бы это никогда не сошло с рук": Трамп высказался о выступлении Байдена

Дональд Трамп. Фото: Kevin Dietsch/UPI/Bloomberg via Getty Images

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что Джо Байдену позволяется то, что ему бы "никогда не сошло с рук", передает РИА Новости.

Трамп обвинил Байдена в заранее подготовленных вопросах и ответах на них на пресс-конференции.

"Как так получается, что Байден вызывает журналистов из списка, получая все мягкие вопросы и потом читает ответ (с листа)? Мне бы это никогда не сошло с рук, да я бы и сам не стал!" – заявил экс-президент США.

Отмечается, что пресс-конференция действующего американского лидера продлилась более полутора часов. В первой половине выступления Байден отвечал на вопросы заранее записанных журналистов, а затем уже принимал вопросы у тех, кто хотел их задать.

Ранее Трамп пообещал своим сторонникам вернуться в Белый дом в 2024 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1952094-mne-by-eto-nikogda-ne-soshlo-s-ruk-tramp-vyskazalsya-o-vystuplenii-baydena/