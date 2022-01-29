Светлану Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира

Светлана Тихановская. Фото: Sean Gallup / Getty Images

Лидер белорусской оппозиции вновь была выдвинута на Нобелевскую премию мира в этом году. Ее кандидатуру предложили члены норвежского парламента.

Норвежские парламентарии Олауг Вервик Буллестад и Харек Элвесен выдвинули кандидатуру Тихановской на Нобелевскую премию мира 2022 года, пишет РИА Новости. Об этом сообщил ее советник Франак Вячорка.

Светлана Тихановская стала главой оппозиции Беларуси в 2020 году, когда выдвинула свою кандидатуру на пост президента страны. Тем не менее, эту должность уже в шестой раз занял Александр Лукашенко. В результате, по стране прошли массовые акции протеста, но они были остановлены действующей властью.

Тихановская отказалась признать поражение в выборах. Она потребовала от белорусских властей мирной передачи власти и подала жалобу в ЦИК с требованием пересчитать голоса. После этого стало известно, что Тихановская покинула страну. Тем не менее, она продолжает оставаться лидером оппозиционной партии.

Напомним, что в прошлом году Тихановскую, вместе с ее коллегами Марией Колесниковой и Вероникуй Цепкало, уже выдвигали на Нобелевскую премию мира, но награду они не получили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1953603-svetlanu-tihanovskuyu-vydvinuli-na-nobelevskuyu-premiyu-mira/