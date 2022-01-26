Кадыров пояснил, что свое заявление про Украину он высказал как обычный человек

Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan

Глава Чеченской Республики объяснил недавно сказанные им слова про Украину, передает РИА Новости.

Как пояснил Рамзан Кадыров, свое мнение по Украине, которое он высказывал недавно, он выразил как обычный человек и блогер. Но ни в коем случае не как глава региона.

Ранее политический деятель заявил, что на месте президента России Владимира Путина "давно забрал бы Украину, направил бы туда войска и навел порядок". И что Соединенные Штаты не желают ничего хорошего этой стране. Вместо этого они намерены разместить на ее территории свои военные базы.

Позже его слова прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он также ответил на вопрос, имеет ли Кадыров возможность претендовать на высокие федеральные должности.

Напомним, в конце прошлого года глава Чечни тоже выражал мнение о возможном присоединении Украины к России.

Однако позже объяснил, что сказанное является его личным мнением. И ему никогда не давали поручения делать подобные заявления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1953069-kadyrov-poyasnil-chto-svoe-zayavlenie-pro-ukrainu-on-vyskazal-kak-obychnyy-chelovek/