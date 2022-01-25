Кадыров заявил, что "давно бы забрал Украину" на месте президента России

Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan

Глава Чечни заявил, что Украина является придуманным государством, передает РБК со ссылкой на Instagram председателя чеченского парламента Магомеда Даудова.

Рамзан Кадыров заявил, что на месте президента России "давно забрал бы Украину, направил бы туда войска и навел порядок".

"Вот сейчас придумали Украину. А что, Россия должна уступать западным странам, которые за девять тыс. км между Украиной и Америкой? Америка защищает интересы Украины, а самый ближний сосед - это Россия для Украины, это славянские народы", - сказал глава Чеченской Республики.

Он добавил, что США не желают ничего хорошего Украине, кроме как разместить на территории этой страны свои военные базы. Он призвал украинцев противостоять этому.

"Если сумасшедшие, продажные люди стоят во главе государства и через это государство угрожают безопасности нашего государства, а что, мы должны молчать, что ли?" - продолжил Кадыров.

Об идее присоединении Украины к России политик высказывался еще в конце прошлого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1952767-kadyrov-zayavil-chto-davno-by-zabral-ukrainu-na-meste-prezidenta-rossii/