Песков прокомментировал высказывание Кадырова о том, что тот "навел бы порядок" в Украине

Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Песков прокомментировал высказывание Кадырова об Украине, передает РИА Новости.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что США не желают Украине ничего хорошего, а только стремятся разместить на территории этой страны свои военные базы. И на месте Путина он бы давно направил туда войска и "навел порядок".

Его высказывание прокомментировал Песков.

"Я хочу напомнить, что основу внешней политики Российской Федерации формулирует глава российского государства. И, к нашей всеобщей радости, главой российского государства, куда в качестве субъекта входит Чеченская Республика, является Владимир Владимирович Путин", - сказал пресс-секретарь Кремля.

Песков также ответил на вопрос, имеет ли право Кадыров претендовать на высокие федеральные должности.

"Как и все граждане России, Рамзан Кадыров может выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Это право закреплено в конституции у каждого гражданина Российской Федерации определенного возраста и не имеющего на этот счет каких-то законных ограничений", - сказал Песков.

Напомним, идею присоединить Украину к России Кадыров высказывал еще в прошлом году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1952901-peskov-prokommentiroval-vyskazyvanie-kadyrova-o-tom-chto-tot-navel-by-poryadok-v-ukraine/