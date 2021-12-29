Кадыров объяснил свои слова о присоединении Украины к России

Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan

Кадыров объяснил, что слова о присоединении Украины являются его личным мнением, передает ТАСС.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров объяснил в социальных сетях ранее сказанные им слова о присоединении Украины к России, если президент Владимир Зеленский не прекратит свои нападки против Москвы.

Политик заявил, что это было его личным мнением.

Он заявил, что ему не давали поручение делать подобные заявления в адрес Украины.

"Мне никогда никто не говорил делать заявления в отношении Украины или иных государств. Я не говорил от лица главы Чеченской Республики, я говорил как Рамзан Кадыров, как гражданин РФ, который беспокоится за свою республику, народ и государство. То, что я сказал про Зеленского, про Украину, и сейчас повторю: они ведут предательскую политику в отношении славянских народов", - сказал он.

Кадыров добавил, что у него нет армии, чтобы "решить вопрос" с Украиной. И что приказы в таких случаях отдают командиры и главнокомандующий.

"Я родился воином, вырос среди воинов и считаю себя воином, поэтому я на 100 процентов уверен, что за определенное время могу собрать около 100 тыс. таких же воинов, которые готовы будут выехать в любую точку мира", - отметил Кадыров.

Ранее глава Чеченской республики ответил на заявление о похищениях родственников его критиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1949046-kadyrov-obyasnil-svoi-slova-o-prisoedinenii-ukrainy-k-rossii/