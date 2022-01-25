КНДР пустила две ракеты в сторону Японского моря

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Военные Южной Кореи заявили о двух запущенных КНДР ракетах, передает РИА Новости.

Пуск двух, предположительно, крылатых ракет в сторону Японского моря был совершен в первой половине дня во вторник. Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Ведется анализ дополнительной информации. В последний раз о запуске крылатых ракет КНДР было известно в сентябре прошлого года.

Отмечается, что пуск крылатых ракет не нарушает резолюции Совета безопасности ООН. В отличие от пусков баллистических ракет. Поэтому военные Южной Кореи обычно общественность о них не оповещают.

В этом году Северная Корея провела четыре испытания своих вооружений, нарушающих резолюцию.

Так, 5 и 11 января ими были проведены испытания гиперзвуковых ракет. Чуть позже, 14 января, были пущены баллистические ракеты.

А 17 января северокорейские силы провели очередной запуск тактических управляемых ракет малой дальности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1952845-kndr-pustila-dve-rakety-v-storonu-yaponskogo-morya/