Северная Корея подтвердила испытания тактических управляемых ракет

Жители Сеула наблюдают за запуском ракет Северной Кореей. Фото: ANTHONY WALLACE/AFP via Getty Images

Северная Корея 17 января провела очередной запуск тактически управляемых ракет, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Согласно заявлению Академии оборонных наук КНДР, запуск ракет был осуществлен с запада страны. Испытания прошли успешно, система "поразила цель на острове" в Японском море.

"Целью испытательных стрельб была выборочная оценка производимых и развертываемых тактических управляемых ракет, а также проверка точности системы вооружения", – говорится в сообщении Академии оборонных наук КНДР.

Кроме того, в ведомстве "подтвердили точность, безопасность и эффективность работы серийно выпускаемой системы вооружения".

Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что Северной Кореей были запущены две ракеты малой дальности в сторону Японского моря.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1951667-severnaya-koreya-podtverdila-ispytaniya-takticheskih-upravlyaemyh-raket/