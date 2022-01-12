Северная Корея подтвердила испытание гиперзвукового оружия

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В Северной Корее заявили, что их гиперзвуковая ракета пролетела одну тысячу километров и попала в цель.

Как передает РБК со ссылкой на центральный печатный орган Трудовой партии Кореи Rodong Sinmun, Северная Корея подтвердила, что во вторник, 11 января, военные успешно испытали гиперзвуковую ракету. Она пролетела 1 тыс. км и попала в цель. Северокорейский лидер Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях.

Отмечается, что запуск проводился, чтобы "подтвердить данные о технических характеристиках разработанной ракеты".

В свою очередь США осудили пуск ракеты Северной Кореей. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, данные действия КНДР нарушают множество резолюций СБ ООН, а также представляют угрозу для других государств, передает РИА Новости.

"Он представляет угрозу соседям КНДР и международному сообществу. Призываем КНДР воздержаться от дальнейших провокаций и вступить в предметный диалог", – отметила она, добавив, что американские власти уже ведут диалог с союзниками и партнерами по этой ситуации.

Ранее СМИ сообщили, что Северная Корея произвела запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Чуть позже стало известно, что ракета пролетела более 700 км, высота полета составила 60 км, скорость – 12 тыс. км в час.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1950662-severnaya-koreya-podtverdila-ispytanie-giperzvukovogo-oruzhiya/