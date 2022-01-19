Ангела Меркель. Фото: Andreas Gora - Pool/Getty Images

Экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель предложили работу в ООН, а именно возглавить консультативный орган высокого уровня по глобальным общественным благам, передает Politico.

Генсек ООН Антониу Гутерреш направил письмо Ангеле Меркель и попросил ее возглавить консультативный орган высокого уровня по глобальным общественным благам, которые приносят пользу всему человечеству.

Если бывший канцлер откажется от этого предложения, то ее могут пригласить на должность исполнительного секретаря Рамочной конвенции ООН об изменении климата, поскольку срок полномочий действующей главы секретариата Патрисии Эспинозы закончится этим летом.

Отмечается, что пока Меркель не ответила на письмо генсека ООН.

Напомним, Ангела Меркель ушла с поста канцлера Германии, на котором пробыла 16 лет, под звуки панк-рока.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1951879-angele-merkel-predlozhili-rabotu-v-oon/