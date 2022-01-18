Заседание по делу Порошенко о госизмене отложили на 19 января

Петр Порошенко. Фото: GENYA SAVILOV/AFP via Getty Images

Суд по избранию меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о госизмене отложили на 19 января после того, как судья провел пять часов в совещательной комнате.

Депутат партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале сообщил, что заседание по делу Порошенко перенесено на среду, 19 января.

Судья провел в совещательной комнате около пяти часов, после чего его представитель объявил о перерыве.

По мнению Порошенко, суд был перенесен, потому что власть его боится, пишет РИА Новости.

"Они испугались, и сегодняшний день 17 января для этого некомпетентного зеленого недоумения станет началом конца их … популистской эпохи", – сказал он на митинге после суда.

Ранее сообщалось, что самолет с бывшим украинским президентом прибыл в страну из Варшавы. Пограничники в аэропорту Киева попытались не впустить его в страну, забрав паспорт. Вскоре экс-президент Украины прошел паспортный контроль и вышел из таможенной зоны. После чего Порошенко выступил на митинге в аэропорту Жуляны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1951631-zasedanie-po-delu-poroshenko-o-gosizmene-otlozhili-na-19-yanvarya/