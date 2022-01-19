Цена нефти марки Brent достигла 89 долларов за баррель впервые с 2014 года

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Стоимость нефти марки Brent составила 89 долларов за баррель впервые с 2014 года, согласно данным лондонской биржи ICE.

К 08:17 по времени Нур-Султана мартовские фьючерсы на нефть марки Brent продавалась за 89,02 доллара за баррель.

Фьючерсы на WTI достигли 86,90 долларов за баррель.

Рост цен на нефть связывают с эскалации конфликта на Ближнем Востоке и снижением мировых запасов данного топлива.

За сутки стоимость нефти марки Brent впервые за семь лет сначала достигла 87 долларов за баррель. После обеда цена поднялась до 88 долларов за баррель.

Ранее арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила о начале бомбардировок столицы Йемена в ответ на удары шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) по территории ОАЭ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1951827-tsena-nefti-marki-brent-dostigla-89-dollarov-za-barrel-vpervye-s-2014-goda/