Стоимость нефти марки Brent превысила 88 долларов за баррель

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Стоимость нефти марки Brent впервые с 2014 года превысила отметку в 88 долларов за баррель, передает РИА Новости.

По состоянию на вторник 13:46 времени по Нур-Султану стоимость мартовских фьючерсов достигла 88,06 доллара (примерно 38 тысяч тенге) за баррель впервые с 14 октября 2014 года. А WTI - до 85,09 доллара (37 тысяч долларов), то есть выросла на 2,15%.

Ранее мы писали, что цена мартовского фьючерса нефти этой же марки достигла 87 долларов (более 37 тысяч тенге) за баррель в 09:43 времени по Нур-Султану.

А накануне стоимость равнялась 84 долларам (36 тысяч тенге).

Напомним, из-за пандемии коронавируса спрос на нефть снизился. Тогда страны ОПЕК+ договорились сократить разработку на 9,7 миллиона баррелей в сутки с мая прошлого года. А с августа 2021, по мере улучшения ситуации, альянс условился увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.

Таким образом, они надеются к концу сентября этого года вернуться к прежним условиям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1951729-stoimost-nefti-marki-brent-prevysila-88-dollarov-za-barrel/