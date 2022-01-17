Порошенко предположил, что решение о мере пресечения по его делу примут в понедельник

Петр Порошенко: Getty Images/Brendan Hoffman/Stringer

Бывший президент Украины предположил, что суд уже сегодня, в понедельник, примет решение о мере пресечения по делу о госизмене, передает РИА Новости.

Петр Порошенко прибыл в Печерский районный суд Киева. Ранее ему предъявили обвинение в госизмене и содействии деятельности террористической организации.

Следственный судья Алексей Соколов объявил перерыв в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения политику.

"Суд на месте постановил: объявить в судебном заседании перерыв для предоставления возможности стороне защиты ознакомиться с материалами ходатайства. Судебное заседание объявляется законченным. Дата следующего заседания будет объявлена дополнительно", - сказал Соколов.

Процесс продолжится в 14:00 по местному времени (18:00 по Нур-Султану). Адвокаты Порошенко заявили, что не ознакомлены с процессуальными документами по делу.

Сообщается, что Порошенко покинул здание суда.

Напомним, политик прибыл из Варшавы в Киев. В аэропорту его ожидали сторонники. Они скандировали его имя. Порошенко выступил перед ними с речью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1951562-poroshenko-predpolozhil-chto-reshenie-o-mere-presecheniya-po-ego-delu-primut-v-ponedelnik/