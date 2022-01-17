Сторонники Порошенко собрались у здания суда в Киеве

Собравшиеся у аэропорта сторонники Порошенко. Кадр из видео: Telegram/РИА Новости

Сторонники экс-президента Украины собрались около аэропорта и скандировали имя политика.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко прибыл в Киев. Пограничники в аэропорту забрали у него паспорт, чтобы не впустить в страну. Но вскоре бывший украинский президент прошел паспортный контроль и вышел из таможенной зоны.

Политический деятель также выступил перед собравшимися сторонниками. Он заявил, что едет в суд, "чтобы дать ответ Путину", и призвал людей, которые его поддерживают, прийти к суду.

Встретившие Порошенко сторонники скандировали его имя.

А аэропорт "Жуляна" был заполнен людьми. По словам самого Порошенко, туда пришли примерно 15 тыс. людей.

Тем временем такой была обстановка у зала суда, куда должны были привезти Порошенко. Как пишет РИА Новости, он уже прибыл в суд.

Напомним, политическому деятелю Украины предъявили обвинение в госизмене и содействии деятельности террористических организаций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1951526-storonniki-poroshenko-sobralis-u-zdaniya-suda-v-kieve-video/