Борису Джонсону пришлось извиняться перед Елизаветой II за видео с танцами

Борис Джонсон. Фото: Ben Pruchnie/Getty Images

В соцсетях активно обсуждается ролик с премьером Великобритании Борисом Джонсоном. На видео политик танцует с женщиной, держащей световой меч из "Звездных войн" под песню Лайонела Ричи "All Night Long".

Как пишет издание HuffPost, точное время, когда был снят ролик, неизвестно, однако журналист Генри Дайер предположил, что он был записан в 2013 году, когда Джонсон был мэром Лондона.

Ролик с танцами появился в Сети на фоне нового скандала, произошедшего из-за участия Джонсона в нелегальной вечеринке на Даунинг-стрит 16 апреля минувшего года, то есть за день до похорон принца Филиппа.

В Euronews по данному эпизоду дополнили, что Джонсон отправил личные извинения королеве Елизавете II за вечеринки в его резиденции.

"Я считаю события того дня абсолютно неприемлемыми и совершенно бестактными. Я не считаю премьер-министра лично ответственным за это, поскольку его тогда в резиденции не было.

Но все это, тем не менее, показывает уровень культуры, царящий на Даунинг-стрит, и произрастает она, очевидно, с верхних эшелонов, что недопустимо", - заявил британский политик от консервативной партии Роджер Гейл.

Напомним, что 20 декабря стало известно еще об одной вечеринке на Даунинг-стрит, которая прошла 20 мая 2020 года в разгар локдауна из-за пандемии КВИ. Джонсон признался, что был на том мероприятии, и извинился за этот инцидент.

Отметим, что полиция Лондона отказалась расследовать вечеринку 20 мая 2020 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1951287-premeru-velikobritanii-prishlos-izvinyatsya-pered-elizavetoy-ii-za-video-s-tantsami-v-seti/