Полиция Лондона отказалась расследовать вечеринку с участием Джонсона в локдаун

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Полиция Лондона заявила, что не будет расследовать вечеринку с участием британского премьера в его резиденции на Даунинг-стрит в период локдауна в 2020 году, передает РИА Новости.

"В соответствии с политикой столичной полиции ее сотрудники, как правило, не расследуют нарушения антиковидного законодательства, о которых стало известно спустя долгое время после того, как они произошли", – заявила лондонская полиция.

Но представители правоохранительных органов добавили, что могут приступить к расследованию, если будут предоставлены "существенные доказательства".

Отмечается, что проверку проведения той вечеринки также проводит кабинет министров по поручению самого Джонсона.

Ранее Борис Джонсон извинился за вечеринку в своей резиденции во время локдауна. Однако несмотря на его извинения, некоторые британские политики призвали премьера подать в отставку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1951138-politsiya-londona-otkazalas-rassledovat-vecherinku-s-uchastiem-dzhonsona-v-lokdaun/