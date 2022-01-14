Южная Корея заявила, что в КНДР осуществили пуск неопознанного снаряда

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Южная Корея заявила, что КНДР совершила пуск неизвестного снаряда в восточном направлении, передает РИА Новости.

Также об этом сообщила Береговая охрана Японии в 14:55 по местному времени (11:55 часов по Нур-Султану). Предположительно, ракета, которая была выпущена в пятницу, упала.

Они предупредили суда быть осторожными. А в случае падения запущенного Северной Кореей объекта в воду, настоятельно посоветовали не приближаться.

Сообщается, что КНДР уже трижды проводила в этом году испытания вооружений. В последний раз это было 5 и 11 января. Тогда северокорейская сторона заявила, что испытания прошли успешно.

Ранее постоянный представитель США при ООН заявила, что Вашингтон предлагает ввести санкции против Северной Кореи за серию пусков баллистических ракет. В ответ в КНДР предупредили, что предпримут более жесткие меры, если американская сторона сделает это.

Они добавили, что недавние пуски ракет являются "осуществлением права на самооборону".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1951167-yuzhnaya-koreya-zayavila-chto-v-kndr-osuschestvili-pusk-neopoznannogo-snaryada/