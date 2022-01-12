Байден снова назвал Камалу Харрис "президентом" США

Байден назвал Харрис "президентом". Кадр из видео: Twitter/RNC RESEARCH

На очередном выступлении Байден снова назвал президентом своего заместителя Харрис, передает Fox News.

Подобную словесную оплошность глава администрации Белого дома допускает не в первый раз. В декабре он назвал вице-президента Харрис "президентом" вместо самого себя перед выпускниками Университета Южной Каролины.

Также Харрис оказалась "президентом", когда Байден обсуждал вакцины от COVID-19.

На этот раз инцидент произошел на территории Университета Кларка в Атланте во время его речи перед студентами.

"На прошлой неделе президент Харрис и я стояли в Капитолии Соединенных Штатов и стали свидетелями одного из тех моментов "до и после" в американской истории", - сказал Байден, который после оговорки даже не стал исправляться.

Ранее стало известно, что представители Республиканской партии собираются объявить президенту США импичмент. Делается это в отместку демократам, которые намеревались сделать то же Трампу во время его пребывания у власти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1950702-bayden-snova-nazval-kamalu-harris-prezidentom-ssha-video/